45-летняя Винус Уильямс сыграет на Ролан Гаррос впервые с 2021 года

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Семикратная победительница турниров "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира 45-летняя американская теннисистка Винус Уильямс выступит на "Ролан Гаррос" в парном разряде вместе с 25-й ракеткой мира Хейли Баптист. Для американки это участие в турнире станет первым с 2021 года.

Они прошли на "Ролан Гаррос" по рейтингу — без использования уайлд‑кард.

Винус Уильямс — многократная победительница турниров "Большого шлема" и Олимпийских игр. Наиболее значимые титулы: пять побед на Уимблдоне и две на US Open в одиночном разряде, четыре золотые олимпийские медали (в том числе в паре с сестрой Сереной Уильямс). Хейли Баптист — победительница одного турнира WTA в парном разряде и двух турниров WTA-125.

