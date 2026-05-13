45-летняя Винус Уильямс сыграет на Ролан Гаррос впервые с 2021 года
Вышла без уайлд-кард
Семикратная победительница турниров "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира 45-летняя американская теннисистка Винус Уильямс выступит на "Ролан Гаррос" в парном разряде вместе с 25-й ракеткой мира Хейли Баптист. Для американки это участие в турнире станет первым с 2021 года.
Они прошли на "Ролан Гаррос" по рейтингу — без использования уайлд‑кард.
Винус Уильямс — многократная победительница турниров "Большого шлема" и Олимпийских игр. Наиболее значимые титулы: пять побед на Уимблдоне и две на US Open в одиночном разряде, четыре золотые олимпийские медали (в том числе в паре с сестрой Сереной Уильямс). Хейли Баптист — победительница одного турнира WTA в парном разряде и двух турниров WTA-125.
