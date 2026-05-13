Рафаэль Надаль отреагировал на слухи о выдвижении своей кандидатуры на пост президента Реала

22-кратный победитель турниров серии "Большого шлема" испанский теннисист Рафаэль Надаль прокомментировал слухи относительно выборов президента мадридского "Реала". Бывший спортсмен и поклонник клуба не подтвердил своё выдвижение на данный пост.

Ранее действующим президентом "Реала" Флорентино Пересом были объявлены досрочные выборы, а в СМИ появилась информация о том, что Надаль может принять в них участие.

"Я прочитал информацию, связывающую меня с возможным выдвижением на пост президента "Реала". Мне бы хотелось прояснить, что эти сведения не соответствуют действительности", — написал Надаль в социальных сетях.