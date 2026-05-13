Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Рафаэль Надаль отреагировал на слухи о выдвижении своей кандидатуры на пост президента Реала
Заменит Переса?
Getty Images/Global Images Ukraine
22-кратный победитель турниров серии "Большого шлема" испанский теннисист Рафаэль Надаль прокомментировал слухи относительно выборов президента мадридского "Реала". Бывший спортсмен и поклонник клуба не подтвердил своё выдвижение на данный пост.
Ранее действующим президентом "Реала" Флорентино Пересом были объявлены досрочные выборы, а в СМИ появилась информация о том, что Надаль может принять в них участие.
"Я прочитал информацию, связывающую меня с возможным выдвижением на пост президента "Реала". Мне бы хотелось прояснить, что эти сведения не соответствуют действительности", — написал Надаль в социальных сетях.
Популярное сейчас
- Определился второй клуб из Украины, который в следующем сезоне выступит в еврокубках
- Цыганкову предрекают уход из Жироны этим летом: назван главный фаворит
- Пономаренко принял решение о своем будущем – что известно
- Крах нейтральной Арины: 36-летняя румынка создала главную сенсацию турнира WTA в Риме
- Трехочковый в сердце. Смотрим сочные ФОТО актрисы из Голливуда, пленившей сердце Луки Дончича
- Вскружила голову на минимальной скорости. Самая горячая автогонщица мира показала формы в бикини