Алькарас прокомментировал сравнения его с Большой тройкой
Не любит такого
Вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас ответил на сравнения его с "Большой тройкой".
"Мы дошли до точки, когда сравнения уже неуместны. Приятно это слышать. Это действительно круто. Но я всё равно стремлюсь развивать собственный стиль — то, что я создал и чему посвятил тренировки, чтобы довести до совершенства. Я никого не копировал. Теперь люди знают, что я — Карлос Алькарас", — приводит слова Алькараса We love tennis.
Карлос Алькарас — теннисист, ставший самым молодым игроком в истории, завершившим карьерный турнир "Большого шлема", первой ракеткой мира в 19 лет, победителем US Open — 2022, Уимблдона‑2023, Открытого чемпионата Австралии — 2026 и обладателем 26 титулов ATP.
