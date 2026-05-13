Алькарас прокомментировал сравнения его с Большой тройкой

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас ответил на сравнения его с "Большой тройкой".

"Мы дошли до точки, когда сравнения уже неуместны. Приятно это слышать. Это действительно круто. Но я всё равно стремлюсь развивать собственный стиль — то, что я создал и чему посвятил тренировки, чтобы довести до совершенства. Я никого не копировал. Теперь люди знают, что я — Карлос Алькарас", — приводит слова Алькараса We love tennis.

Карлос Алькарас — теннисист, ставший самым молодым игроком в истории, завершившим карьерный турнир "Большого шлема", первой ракеткой мира в 19 лет, победителем US Open — 2022, Уимблдона‑2023, Открытого чемпионата Австралии — 2026 и обладателем 26 титулов ATP.

