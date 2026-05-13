  4. Свитолина выходит в полуфинал турнира WTA 1000 в Риме благодаря невероятному камбэку
Свитолина выходит в полуфинал турнира WTA 1000 в Риме благодаря невероятному камбэку

Пришлось поработать

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Еліна Світоліна продовжує підкорювати ґрунтові корти Риму. Наша перша ракетка влаштувала справжній трилер у чвертьфіналі турніру WTA 1000, вибивши з боротьби чинну другу ракетку світу Олену Рибакіну.

Початок матчу видався непростим — казахстанська тенісистка забрала перший сет, але Еліна перехопила ініціативу і двічі з рахунком 6:4 «закрила» опонентку, зрівнявши рахунок в особистих зустрічах до 4:4.

Тепер на Еліну чекає справжня «битва титанів». У півфіналі на неї вже чекає Іга Швьонтек — третя в рейтингу WTA. Історія протистоянь каже, що буде гаряче, адже Світоліна вже двічі перемагала польську суперницю.

WTA 1000. Рим. Ґрунт, 1/4 фіналу

Еліна Світоліна (Україна) – Єлена Рибакіна (Казахстан) – 2:6, 6:4, 6:4

