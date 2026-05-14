Свитолина прокомментировала победу над Рыбакиной в четвертьфинале Рима

Украинская теннисистка, десятая ракетка мира Элина Свитолина прокомментировала победу в матче 1/4 финала турнира серии WTA1000 в Риме против казашки Елены Рыбакиной (WTA №2).

– Элина, очевидно, что это был очень трудный матч, но выйти в полуфинал здесь впервые с 2018 года – это, наверное, особые эмоции. И тем более, когда по пути удается обыграть такую ​​теннисистку, как Елена Рыбакина.

– Да, безусловно, я очень счастлива. Мне нравится играть здесь, в Риме, нравится возвращаться в этот город – все здесь делает этот турнир особенным для меня. Конечно, два титула на этом турнире оставили много приятных воспоминаний, поэтому я стараюсь задержаться здесь подольше. Я очень довольна своим сегодняшним выступлением. Елена – отличная чемпионка, и сегодня мне действительно нужно было показать свой лучший уровень и правильное настроение. Так что я просто рада, что сумела справиться с нервами в концовке.

– И было видно, как много для вас значила эта победа. За матч вы отыграли 16 брейк-поинтов, что свидетельствует о том, насколько хорошо вы защищались и возвращались в игру в сложные моменты. Но мне кажется, что во втором и третьем сетах вы тоже очень здорово принимали ее подачу и создавали для нее серьезные проблемы. А против Рыбакиной это всегда непросто. Насколько вы гордитесь тем, что сумели выдержать это давление и усложнить ей игру?

– Здесь достаточно медленные условия, и это нужно учитывать, пытаться находить тактические решения и способы, как нанести проблемы сопернице. Я очень рада тем, как смогла перестроиться после проигранного первого сета. Это было непросто, но в этой ситуации я использовала свой план Б и он сработал. Думаю, сегодня я очень хорошо двигалась по корту. Мне удалось придерживаться игрового плана и хорошо реализовать его во втором и третьем сетах.