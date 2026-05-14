Сегодня Свитолина будет бороться за финал Рима, когда смотреть матч украинки

Сегодня, 14 мая, на турнире серии WTA1000 в Риме выступит украинка Элина Свитолина. Наша спортсменка сыграет в шестом круге соревнований.

Ее соперницей станет полька Ига Свентек (WTA №3). Поединок состоится на арене Campo Centrale и начнется не раньше 21:30 по Киеву.

Напомним, что ранее спортсменки играли между собой шесть раз, счет очных противостояний 4-2 в пользу Свентек.

В последний раз теннисистки выходили на корт в середине марта на Индиан Уэллс, тогда Элина победила со счетом 6-2; 4-6; 6-4.