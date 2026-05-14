Свитолина поделилась ожиданиями от поединка против Свентек в полуфинале Рима
Держим кулаки
Украинская теннисистка, десятая ракетка мира Элина Свитолина поделилась ожиданиями от матча против третьего номера мирового рейтинга Иги Свентек в 1/4 финала турнира в Риме.
– В полуфинале вас теперь ждет Ига Швентек – еще одна очень сложная соперница. Вы хорошо знаете игру друг друга, а последний ваш матч на грунте был, кажется, Ролан Гаррос в прошлом году. Что вы ожидаете от нее на этом покрытии?
– Она всегда показывает свой лучший теннис на почве. Конечно, она выиграла здесь очень много титулов, как и Ролан Гаррос. Я хорошо знаю ее игру, и сейчас для меня главное – восстановиться после сегодняшнего матча, потом обсудить все с тренером, подготовить план на игру и постараться реализовать его как можно лучше.
