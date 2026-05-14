Свёнтек рассказала, как использует искусственный интеллект для подготовки к матчам

Польская теннисистка, третья ракетка мира Ига Свентек рассказала, как использует искусственный интеллект в подготовке к матчам в Туре.

– Некоторые игроки говорят, что слышали об использовании ИИ или ChatGPT для анализа соперников – их сильных и слабых сторон. Как вы к этому относитесь? Не похоже, что вы сами такое используете.

– В первую очередь я покупаю профессиональную статистику. Я буду лучше пользоваться профессиональными инструментами, потому что работаю с аналитиками и получаю такие услуги. Не думаю, что мне нужно что-нибудь другое. Я не знаю, кто именно использует ChatGPT, но почти уверена, что топигроки пользуются теми же сервисами, что и я или другими компаниями, специализирующимися на этом.

Думаю, игроки точно используют ИИ, но я не знаю, каким именно образом. Лично я не стала бы самостоятельно искать всю эту статистику, потому что ее может быть слишком много. Здесь важно правильно фильтровать информацию, чтобы у вас потом не было хаоса в голове во время матча. Я лучше позволю тренеру все это проанализировать, а потом он просто скажет мне самое важное, и этого достаточно. Хотя ChatGPT я использую для других вещей, но не для этого.

– И для чего именно?

– Иногда он пишет за меня электронные письма.