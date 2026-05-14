  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Свёнтек рассказала, как использует искусственный интеллект для подготовки к матчам
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Свёнтек рассказала, как использует искусственный интеллект для подготовки к матчам

Теннис
Обновлено

Особенности тренировок одной из лучших

Свёнтек рассказала, как использует искусственный интеллект для подготовки к матчам

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Польская теннисистка, третья ракетка мира Ига Свентек рассказала, как использует искусственный интеллект в подготовке к матчам в Туре.

– Некоторые игроки говорят, что слышали об использовании ИИ или ChatGPT для анализа соперников – их сильных и слабых сторон. Как вы к этому относитесь? Не похоже, что вы сами такое используете.

– В первую очередь я покупаю профессиональную статистику. Я буду лучше пользоваться профессиональными инструментами, потому что работаю с аналитиками и получаю такие услуги. Не думаю, что мне нужно что-нибудь другое. Я не знаю, кто именно использует ChatGPT, но почти уверена, что топигроки пользуются теми же сервисами, что и я или другими компаниями, специализирующимися на этом.

Думаю, игроки точно используют ИИ, но я не знаю, каким именно образом. Лично я не стала бы самостоятельно искать всю эту статистику, потому что ее может быть слишком много. Здесь важно правильно фильтровать информацию, чтобы у вас потом не было хаоса в голове во время матча. Я лучше позволю тренеру все это проанализировать, а потом он просто скажет мне самое важное, и этого достаточно. Хотя ChatGPT я использую для других вещей, но не для этого.

– И для чего именно?

– Иногда он пишет за меня электронные письма.

Сегодня Свитолина будет бороться за финал Рима, когда смотреть матч украинки

По теме
yellow-arrow
Свитолина поделилась ожиданиями от поединка против Свентек в полуфинале Рима
yellow-arrow
Свитолина-Рыбакина: Видео-обзор триумфального матча Элины в четвертьфинале Рима
yellow-arrow
Сегодня Свитолина будет бороться за финал Рима, когда смотреть матч украинки
Источник:
БТУ
Опубликовал: Андрей Хижняк
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
250 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости