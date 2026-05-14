Синнер прошел нейтрального Рублева на пути в полуфинал Рима

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Первая ракетка мира, итальянец Янник Синнер, победил в матче 1/4 финала турнира серии АТР1000 в Риме. В битве за полуфинал соревнований он одолел нейтрального Андрея Рублева (АТР №14).

Счет матча 2-0 (6-2; 6-4). В активе Янника 4 подачи на вылет, 19 винер, 4 из 5 реализованных брейков, а в пассиве – 10 непринужденных и 2 двойные ошибки. Встреча продолжалась 1 час 32 минуты.

Это был одиннадцатый очный поединок между спортсменами, Синнер ведет со счетом 8-3. В следующем раунде соревнований Янник сыграет против победителя матча Медведев/Ландалусе.

Для итальянца это 18-й полуфинал ATP1000 в карьере – второй в Риме. Он стал вторым игроком в Открытой эре, дошедшим до 1/2 финала на первых пяти "мастерсах" сезона (2010, 2011).

