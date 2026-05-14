Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Янник Синнер вышел в полуфинал Мастерса в Риме
Итальянец продолжает борьбу за титул
Getty Images/Global Images Ukraine
Первая ракетка мира Янник Синнер вышел в полуфинал турнира серии ATP 1000 в Риме. В четвертьфинальном матче итальянец в двух сетах обыграл 14-ю ракетку мира Андрея Рублева.
Встреча, длившаяся 1 час 31 минуту, прошла под полным контролем лидера посева. Синнер отличился высокой эффективностью на приеме, реализовав 4 из 5 брейк-пойнтов (80%). Несмотря на две двойные ошибки, итальянец нивелировал давление соперника, завершив матч со счетом 6:2, 6:4.
Эта победа приблизила Янника к заветному домашнему титулу. В полуфинале итальянца ждет серьезное испытание: он скрестит ракетки с победителем противостояния между Данилом Медведевым и Мартином Ландалусом.
Популярное сейчас
- Изменено место проведения матча Полтава – Динамо
- Определился чемпион Чехии. Команда получила путевку в основной этап Лиги чемпионов
- В Испании будет своя Кудровка. Серхио Рамос купил Севилью и может стать первым в Ла Лиге игроком-президентом
- Свитолина выходит в полуфинал турнира WTA 1000 в Риме благодаря невероятному камбэку
- Звезда вне конкуренции: самая красивая футболистка мира стала игроком сезона в Лестере
- Трехочковый в сердце. Смотрим сочные ФОТО актрисы из Голливуда, пленившей сердце Луки Дончича