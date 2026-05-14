Янник Синнер вышел в полуфинал Мастерса в Риме

Первая ракетка мира Янник Синнер вышел в полуфинал турнира серии ATP 1000 в Риме. В четвертьфинальном матче итальянец в двух сетах обыграл 14-ю ракетку мира Андрея Рублева.

Встреча, длившаяся 1 час 31 минуту, прошла под полным контролем лидера посева. Синнер отличился высокой эффективностью на приеме, реализовав 4 из 5 брейк-пойнтов (80%). Несмотря на две двойные ошибки, итальянец нивелировал давление соперника, завершив матч со счетом 6:2, 6:4.

Эта победа приблизила Янника к заветному домашнему титулу. В полуфинале итальянца ждет серьезное испытание: он скрестит ракетки с победителем противостояния между Данилом Медведевым и Мартином Ландалусом.