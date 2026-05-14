Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Янник Синнер побил рекорд Новака Джоковича после выхода в полуфинал Мастерса в Риме
Итальянец продолжает свою победную серию
Getty Images/Global Images Ukraine
Четырёхкратный чемпион турниров серии "Большого шлема", первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер одержал 32-ю победу подряд на турнирах серии "Мастерс". По этому показателю он обошёл 24-кратного победителя ТБШ серба Новака Джоковича (31) и установил самую длинную победную серию среди всех игроков в истории этого формата.
Свою рекордную победу Синнер одержал над 14-й ракеткой мира нейтральным Андреем Рублёвым в 1/4 финала "Мастерса" в Риме (Италия). Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:4.
За выход в финал соревнований в Риме Янник Синнер поспорит с победителем матча Даниил Медведев (-) — Мартин Ландалус (Испания).
Популярное сейчас
- Александрия вылетела, ЛНЗ будет в тройке, а Будковский догнал Пономаренко. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2025/26
- Будет ли Фаал в Динамо? Появилось окончательное решение по трансферу
- В Испании будет своя Кудровка. Серхио Рамос купил Севилью и может стать первым в Ла Лиге игроком-президентом
- Первая ракетка мира Янник Синнер переписал историю турниров серии Мастерс после победы в Риме
- Вскружила голову на минимальной скорости. Самая горячая автогонщица мира показала формы в бикини
- Причина – измена. Одноклубник Забарного бросил секси-модель, которой платил по 500 тысяч в месяц