Янник Синнер побил рекорд Новака Джоковича после выхода в полуфинал Мастерса в Риме

Итальянец продолжает свою победную серию

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Четырёхкратный чемпион турниров серии "Большого шлема", первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер одержал 32-ю победу подряд на турнирах серии "Мастерс". По этому показателю он обошёл 24-кратного победителя ТБШ серба Новака Джоковича (31) и установил самую длинную победную серию среди всех игроков в истории этого формата.

Свою рекордную победу Синнер одержал над 14-й ракеткой мира нейтральным Андреем Рублёвым в 1/4 финала "Мастерса" в Риме (Италия). Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:4.

За выход в финал соревнований в Риме Янник Синнер поспорит с победителем матча Даниил Медведев (-) — Мартин Ландалус (Испания).

