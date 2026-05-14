Кори Гауфф повторила достижения Винус и Серены Уильямс
Снова в финале
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Двукратная чемпионка турниров серии "Большого шлема", четвёртая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф стала третьей в истории американкой, которой удалось два раза подряд выйти в финал грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия), пишет Opta Ace.
Гауфф тем самым повторила достижения своих легендарных соотечественниц Винус (1998-1999 годы) и Серены (2013-2014 годы) Уильямс.
В полуфинальном поединке Рима-2026 Гауфф со счётом 6:4, 6:3 одолела 27-ю ракетку мира из Румынии Сорану Кырстю (26).
В прошлогоднем финале турнира в Риме Гауфф уступила итальянке Жасмин Паолини со счётом 4:6, 2:6.
