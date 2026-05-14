Даяна Ястремська вийшла до півфіналу на турнірі WTA 125 у Пармі
Впервые за долгое время
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Українська тенісистка Даяна Ястремська продовжує впевнено виступати на грунтовому турнірі WTA 125 у Пармі. У чвертьфіналі українка перемогла аргентинку Солану Сьєрру — 6:3, 7:5 — і вперше майже за рік вийшла до півфіналу.
Матч міг завершитися значно швидше, адже у другому сеті Ястремська повністю контролювала ситуацію та повела 5:0. Однак Сьєрра несподівано повернула інтригу, вигравши п’ять геймів поспіль. Незважаючи на втрачений комфортний відрив, Даяна зуміла зібратися у вирішальний момент: у 12-му геймі вона зробила брейк і лише з 11-ї спроби реалізувала матчбол.
Для українки ця перемога стала ще й принциповим реваншем — кілька тижнів тому Сьєрра вибила Ястремську з турніру WTA 1000 у Мадриді. У Пармі Даяна вже виграла три матчі поспіль, чого з нею не траплялося з літа минулого року, коли вона дійшла до півфіналу в Гамбурзі. Тепер українська тенісистка побореться за вихід у фінал із переможницею пари Сюзан Бандеккі — Джессіка Бузас Манейро.
