Кори Гауфф обошла Швёнтек по победам на турнирах WTA-1000 до 23 лет
Теперь лидер
Двукратная чемпионка турниров серии "Большого шлема", четвёртая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф выиграла 34-й матч на грунтовых турнирах категории WTA-1000.
Это произошло в полуфинальном поединке "тысячника" в Риме. Гауфф (3) со счётом 6:4, 6:3 одолела 27-ю ракетку мира из Румынии Сорану Кырстю (26).
Благодаря этой победе Гауфф вышла на чистое первое место по количеству побед на грунтовых турнирах WTA-1000 среди игроков, не достигших 23 лет, с момента введения данного формата в 2009 году, сообщает Opta Ace.
Лидеры по победам на грунтовых турнирах WTA-1000 до достижения 23 лет (с 2009 года):
- Кори Гауфф (США) – 34.
- Ига Швёнтек (Польша) – 33.
- Мирра Андреева (-) – 21.
- Виктория Азаренко (Беларусь) – 18.
- Каролина Возняцки (Дания) – 16.
