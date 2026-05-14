Кори Гауфф обошла Швёнтек по победам на турнирах WTA-1000 до 23 лет

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Двукратная чемпионка турниров серии "Большого шлема", четвёртая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф выиграла 34-й матч на грунтовых турнирах категории WTA-1000.

Это произошло в полуфинальном поединке "тысячника" в Риме. Гауфф (3) со счётом 6:4, 6:3 одолела 27-ю ракетку мира из Румынии Сорану Кырстю (26).

Благодаря этой победе Гауфф вышла на чистое первое место по количеству побед на грунтовых турнирах WTA-1000 среди игроков, не достигших 23 лет, с момента введения данного формата в 2009 году, сообщает Opta Ace.

Лидеры по победам на грунтовых турнирах WTA-1000 до достижения 23 лет (с 2009 года):

  1. Кори Гауфф (США) – 34.
  2. Ига Швёнтек (Польша) – 33.
  3. Мирра Андреева (-) – 21.
  4. Виктория Азаренко (Беларусь) – 18.
  5. Каролина Возняцки (Дания) – 16.
