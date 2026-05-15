Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Свитолина обыграла третью ракетку мира в напряжённом поединке и вышла в финал турнира WTA 1000 в Риме
Украинка поборется за престижный трофей
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №10) обыграла Игу Швёнтек (WTA №3) в напряженном полуфинальном поединке на престижном турнире WTA 1000 в Риме.
Первая ракетка Украины вышла в финал соревнований, победив польскую спортсменку в трех сетах — 4:6; 6:2; 2:6.
В финале Элина Свитолина сыграет против Коко Гофф (WTA №4), которая в полуфинале обыграла Сорану Кырстю (WTA №27).
- Не только футбол. Все новости спорта в режиме Live в Telegram UA-Football
Напомним, что Элина Свитолина дважды в своей карьере (2017, 2018) побеждала на турнире WTA 1000 в Риме.
Популярное сейчас
- От этого никуда не деться. Суркис откровенно объяснил, почему директор академии Динамо покинет свой пост
- Александрия вылетела, ЛНЗ будет в тройке, а Будковский догнал Пономаренко. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2025/26
- Определился первый участник стыковых матчей за место в УПЛ на следующий сезон
- Элина Свитолина вышла в четвертьфинал турнира WTA 1000 в Риме
- Вскружила голову на минимальной скорости. Самая горячая автогонщица мира показала формы в бикини
- Очень горячо: Жена защитника Динамо снялась в откровенной рекламе нижнего белья. Фото