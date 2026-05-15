Свитолина обыграла третью ракетку мира в напряжённом поединке и вышла в финал турнира WTA 1000 в Риме

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №10) обыграла Игу Швёнтек (WTA №3) в напряженном полуфинальном поединке на престижном турнире WTA 1000 в Риме.

Первая ракетка Украины вышла в финал соревнований, победив польскую спортсменку в трех сетах — 4:6; 6:2; 2:6.

В финале Элина Свитолина сыграет против Коко Гофф (WTA №4), которая в полуфинале обыграла Сорану Кырстю (WTA №27).

Напомним, что Элина Свитолина дважды в своей карьере (2017, 2018) побеждала на турнире WTA 1000 в Риме.