  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Свитолина обыграла третью ракетку мира в напряжённом поединке и вышла в финал турнира WTA 1000 в Риме
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Свитолина обыграла третью ракетку мира в напряжённом поединке и вышла в финал турнира WTA 1000 в Риме

Теннис

Украинка поборется за престижный трофей

Свитолина обыграла третью ракетку мира в напряжённом поединке и вышла в финал турнира WTA 1000 в Риме

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Журба Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №10) обыграла Игу Швёнтек (WTA №3) в напряженном полуфинальном поединке на престижном турнире WTA 1000 в Риме.

Первая ракетка Украины вышла в финал соревнований, победив польскую спортсменку в трех сетах — 4:6; 6:2; 2:6.

В финале Элина Свитолина сыграет против Коко Гофф (WTA №4), которая в полуфинале обыграла Сорану Кырстю (WTA №27).

  • Не только футбол. Все новости спорта в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что Элина Свитолина дважды в своей карьере (2017, 2018) побеждала на турнире WTA 1000 в Риме.

Читайте такжеДаяна Ястремська вийшла до півфіналу на турнірі WTA 125 у Пармі
По теме
yellow-arrow
Кори Гауфф обошла Швёнтек по победам на турнирах WTA-1000 до 23 лет
yellow-arrow
Даяна Ястремская вышла в полуфинал на турнире WTA 125 в Парме
yellow-arrow
Кори Гауфф повторила достижения Винус и Серены Уильямс
Элина Свитолина Ига Швёнтек
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
250 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости