Свитолина прокомментировала выход в финал турнира в Риме
Борется за титул
Украинская теннисистка, десятая ракетка мира Элина Свитолина прокомментировала победу в матче 1/2 финала турнира серии WTA1000 в Риме против польки Иги Свентек (WTA №3).
– Элина, поздравляем с выходом в финал турнира в Риме. Насколько сильно вы желали этой победы сегодня? И еще: за чуть более 24 часов вы победили вторую и третью ракетки мира. Какие ощущения от того, что сейчас вы показываете почти непобедимый теннис?
– Это невероятно. Ощущения просто нереальны – после стольких лет снова быть в финале здесь, в Риме. И сделать это именно таким образом – это особенно для меня.
– В субботу вас ждет большой матч – финал против такой молодой и талантливой теннисистки, как Коко Гауфф. Вы уже думаете о том, как будете готовиться к этому вызову?
– Конечно, у меня будет план на матч. Возможно, не прямо сейчас, но он точно будет. Мы уже много раз играли друг против друга, поэтому здесь не будет никаких сюрпризов. Мы обе хорошо знаем, как ведем борьбу на корте, а наш последний матч был просто чем-то невероятным. Безусловно, я еще пересмотрю встречу, чтобы найти определенные тактические моменты и решения. Но прежде сегодня я хочу просто насладиться этой победой. Завтра, думаю, буду выходной, чтобы отдохнуть, подготовиться и быть готовой к финалу.
