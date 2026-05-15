Синнер – о рекорде на мастерсах: Я рад этому, но все мои мысли о полуфинале

Первая ракетка мира, итальянец Янник Синнер, прокомментировал свой потенциальный рекорд на турнирах серии "мастерс" после выхода в полуфинал турнира в Риме.

– Никто в истории не выигрывал пять «мастерсов» подряд и не одерживал 32 победы подряд на турнирах этой категории. Что для вас означают такие рекорды?

– Я рад этому, но сейчас все мои мысли – о завтрашнем матче. Я чувствую, что уже провел много матчей, поэтому сейчас главное – как можно лучше восстановиться, ведь завтра вечером будет очень трудный поединок. Будет много длинных розыгрышей, физически это будет непросто. Вечерние матчи вообще всегда сложнее физически. Посмотрим, как все сложится. Но вне зависимости от результата для меня этот турнир уже положительный. Если выиграю – отлично. Если нет – у меня будет еще несколько дней, чтобы восстановиться перед Парижем. Именно это моя главная цель этого сезона. А дальше увидим.