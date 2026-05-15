Гауфф – о финале Рима: Это точно придает мне много уверенности

Четвертая ракетка мира, американка Коко Гауфф, прокомментировала выход в финал турнира серии WTA1000 в Риме.

– Через два дня вас ждет финал. Насколько важен этот результат для вашей уверенности перед Ролан Гаррос, где вы победили в прошлом году?

– Это точно придает мне много уверенности, потому что здесь я победила соперниц, которые проводят очень хороший грунтовый сезон и в общем имеют сильный год. Мне кажется, в Мадриде я тоже показывала хороший теннис. Просто после матча против Линды [Носковой] нужно было сделать определенные выводы относительно того, как действовать, когда ведешь в счете. В общем, я чувствую, что моя игра становится лучше. Конечно, есть моменты, которые еще предстоит совершенствовать, но думаю, что мы двигаемся в правильном направлении.