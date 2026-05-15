Надаль успокоил болельщиков Алькараса

Легендарный испанский теннисист Рафаэль Надаль рассказал, что после травмы говорил со второй ракеткой мира Карлосом Алькарасом. Испанец не раскрывал детали, но публично обнадежил болельщиков.

"К счастью, это не станет хронической проблемой. Думаю, он принял правильные решения. Он проходит правильное лечение, я хорошо это знаю – я дважды рвал то же самое (СМИ писали, что у Карлитоса воспаление сухожильной оболочки, без разрыва).

Я разговаривал с ним, когда это произошло. То, что мы сказали друг другу, останется между нами" – сказал Надаль.