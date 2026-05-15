Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Надаль успокоил болельщиков Алькараса
Комментарий легенды
Getty Images/Global Images Ukraine
Легендарный испанский теннисист Рафаэль Надаль рассказал, что после травмы говорил со второй ракеткой мира Карлосом Алькарасом. Испанец не раскрывал детали, но публично обнадежил болельщиков.
"К счастью, это не станет хронической проблемой. Думаю, он принял правильные решения. Он проходит правильное лечение, я хорошо это знаю – я дважды рвал то же самое (СМИ писали, что у Карлитоса воспаление сухожильной оболочки, без разрыва).
Я разговаривал с ним, когда это произошло. То, что мы сказали друг другу, останется между нами" – сказал Надаль.
Популярное сейчас
- Сын легенды Динамо получил должность в ЛНЗ
- Свитолина обыграла третью ракетку мира в напряжённом поединке и вышла в финал турнира WTA 1000 в Риме
- В Европе ему не рады. Пономарев может воссоединиться со своим бывшим подопечным
- Стала известна возможная соперница Элины Свтолиной в финале турнира WTA-1000 в Риме
- Трехочковый в сердце. Смотрим сочные ФОТО актрисы из Голливуда, пленившей сердце Луки Дончича
- Вскружила голову на минимальной скорости. Самая горячая автогонщица мира показала формы в бикини