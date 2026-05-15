Свентек – о поражении от Свитолиной: Элина сегодня выступила очень хорошо

Третья ракетка мира, полька Ига Свентек прокомментировала поражение в матче 1/2 финала турнира серии WTA1000 в Риме от украинки Элины Свитолиной.

"Если смотреть с точки зрения того, как я чувствовала себя, например, в США, то турнир в Риме стал для меня шагом вперед. Я думаю, что этот матч и наш матч с Элиной в Индиан-Уэллс существенно отличались. Тогда, когда одна из нас побеждала, другая словно немного "билась головой о стену", извиняюсь за откровенность. Мы обе сегодня играли гораздо лучше, а тогда – не очень хорошо.

Конечно, я хочу большего, но игра в теннис все еще доставляет мне удовольствие. А это не столь очевидно, и не стоит воспринимать это как нечто гарантированное. Мне досадно за этот матч, но Элина сегодня выступила очень хорошо. Вчера против Елены Рыбакиной ей тоже пришлось сыграть отлично, хотя я не смотрела этот поединок. Видно, как хорошо она выступает в этом сезоне" – сказала Ига.