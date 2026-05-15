Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Стародубцева пробилась в полуфинал турнира в Париже
Борется за титул
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA №57) победила в матче 1/4 финала турнира серии WTA125 в Париже. Наша спортсменка в битве за 1/2 финала соревнований одолела американку Кэти Волынец (WTA №104).
Счет матча 2-1 (7-5; 2-6; 6-2). В активе украинки 1 подача на вылет, 10 из 15 реализованных брейки, а в пассиве – 3 двойных ошибки. Поединок длился 2 часа 45 минут.
Теннисистки встречались между собой во второй раз, счет стал 1-1. В следующем раунде соревнований украинка сыграет против победительницы матча Киз/Захарова.
