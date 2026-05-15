Киченок пробилась в финал турнира в Париже

Украинская теннисистка Людмила Киченок победила во втором круге парного турнира серии WTA125 в Париже (Франция). В поединке 1/2 финала наша спортсменка в дуэте с представительницей США Дезире Кравчик одолела пару Дзян/Сюй.

Счет матча 2-0 (6-4; 6-3) . В активе Людмилы и Дезире 2 подачи на вылет, 4 из 7 реализованных брейки, 1 из 2 отыгранный брейк, а в пассиве – 3 двойных ошибки.

Теннисистки одержали вторую общую победу с начала марта, прервав серию пяти поражений. В следующем раунде соревнований Киченок и Кравчик сыграют против дуэта Аояма/Эньшуо.