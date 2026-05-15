Свитолина – о финале Рима: С Коко будет большая битва

Украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась ожиданиями от финального матча турнира серии WTA1000 против американки Коко Гауфф.

– В общем, это отличный турнир для вас. Победа над Рыбакиной, теперь над Игой – и впереди финал против Коко. Придают ли такие победы еще больше уверенности, понимания, что ваш уровень сейчас настолько высок, что вы можете по-настоящему бороться с Коко в финале?

– Да, я хорошо чувствую себя на корте, хорошо чувствую свои удары, и мое передвижение по корту тоже работает очень хорошо. Я стараюсь черпать уверенность из этих двух матчей. Думаю, для моей уверенности в себе очень важно, что я выиграла эти матчи подряд.

С Коко будет большое сражение. У нас был потрясающий матч в Дубае – думаю, один из самых трудных матчей, которые у меня когда-либо были. Для меня сейчас будет важно восстановиться, дать себе немного времени, немного расслабиться, а затем быть готовой к большому вызову в субботу.