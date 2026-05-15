Каспер Рууд вышел в финал Мастерса в Риме, где может сыграть с Синнером

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
25-я ракетка мира, норвежский теннисист Каспер Рууд вышел в финал "Мастерса" в Риме, Италия. В полуфинале он обыграл итальянца Лучано Дардери (20-й в рейтинге).

Рим. 1/2 финала

Каспер Рууд — Лучано Дардери 6:1, 6:1

Встреча продолжалась 1 час 6 минут. В её рамках Рууд три раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал пять брейк-пойнтов из восьми заработанных. На счету Дардери два эйса, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из двух заработанных.

Каспер Рууд вышел в 27-й финал турнира уровня ATP и четвёртый на "Мастерсах". За титул соревнований в Риме норвежец поспорит с победителем матча Янник Синнер (Италия) — Даниил Медведев (-).

