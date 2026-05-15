Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Каспер Рууд вышел в финал Мастерса в Риме, где может сыграть с Синнером
Ждем второго финалиста
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
25-я ракетка мира, норвежский теннисист Каспер Рууд вышел в финал "Мастерса" в Риме, Италия. В полуфинале он обыграл итальянца Лучано Дардери (20-й в рейтинге).
Рим. 1/2 финала
Каспер Рууд — Лучано Дардери 6:1, 6:1
Встреча продолжалась 1 час 6 минут. В её рамках Рууд три раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал пять брейк-пойнтов из восьми заработанных. На счету Дардери два эйса, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из двух заработанных.
Каспер Рууд вышел в 27-й финал турнира уровня ATP и четвёртый на "Мастерсах". За титул соревнований в Риме норвежец поспорит с победителем матча Янник Синнер (Италия) — Даниил Медведев (-).
Популярное сейчас
- Известный европейский клуб официально объявил о расставании с ключевым игроком сборной Украины
- Динамо приняло решение о будущем Костюка в клубе - Источник
- Гуцуляк определился со своим будущим в Полесье
- Свитолина выходит в полуфинал турнира WTA 1000 в Риме благодаря невероятному камбэку
- Гейм, сет, секс. Невеста звезды НФЛ разделась на теннисном корте – у модели идеальная фигура. ФОТО
- Очень горячо: Жена защитника Динамо снялась в откровенной рекламе нижнего белья. Фото