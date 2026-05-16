Сегодня Свитолина будет бороться за главный трофей Рима, когда смотреть матч украинки
Сегодня, 16 мая, на турнире серии WTA1000 в Риме выступит украинка Элина Свитолина. Наша спортсменка сыграет в финале соревнований.
Ее соперницей станет американка Коко Гауфф (WTA №4). Поединок состоится на арене Campo Centrale и начнется не раньше 18:00 по Киеву.
Напомним, что ранее спортсменки играли между собой пять раз, счет очных противостояний 3-2 в пользу Элины.
В последний раз теннисистки выходили на корт в феврале на турнире WTA1000 в Дубай, тогда Элина победила со счетом 6-4; 6-7; 6-4.
Украинка сыграет шестой финал на турнирах серии WTA1000 (третий – на грунте). Свитолина будет бороться за свой третий титул в Риме (после побед в 2017 и 2018 годах). Элина может выиграть свой 20-й трофей на уровне WTA.
