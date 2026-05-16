  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Сегодня Свитолина будет бороться за главный трофей Рима, когда смотреть матч украинки
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сегодня Свитолина будет бороться за главный трофей Рима, когда смотреть матч украинки

Теннис
Обновлено

Удачи, Элина

Сегодня Свитолина будет бороться за главный трофей Рима, когда смотреть матч украинки

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 16 мая, на турнире серии WTA1000 в Риме выступит украинка Элина Свитолина. Наша спортсменка сыграет в финале соревнований.

Ее соперницей станет американка Коко Гауфф (WTA №4). Поединок состоится на арене Campo Centrale и начнется не раньше 18:00 по Киеву.

Напомним, что ранее спортсменки играли между собой пять раз, счет очных противостояний 3-2 в пользу Элины.

В последний раз теннисистки выходили на корт в феврале на турнире WTA1000 в Дубай, тогда Элина победила со счетом 6-4; 6-7; 6-4.

Украинка сыграет шестой финал на турнирах серии WTA1000 (третий – на грунте). Свитолина будет бороться за свой третий титул в Риме (после побед в 2017 и 2018 годах). Элина может выиграть свой 20-й трофей на уровне WTA.

Свитолина – о финале Рима: С Коко будет большое сражение

По теме
yellow-arrow
Каспер Рууд вышел в финал Мастерса в Риме, где может сыграть с Синнером
yellow-arrow
Синнер: Трудно, когда выходишь поздно на корт
yellow-arrow
Свитолина – о финале Рима: С Коко будет большая битва
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
250 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости