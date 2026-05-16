Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Свитолина – о Монфисе: Думаю, это будет особый момент для всех нас
Важный этап для семьи
Украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала, как поддерживает своего мужа, француза Гаэля Монфиса во время последнего сезона в карьере.
– Не могу не спросить о Гаэле [Монфисе]. Это его последний сезон. Как он сейчас?
– У него все хорошо. Теперь он дома со Скай. Гаэль очень любит проводить с ней время. Они играют в гольф, теннис, баскетбол, футбол. У него и дома очень много энергии, поэтому очень приятно видеть его вне корта и то, как он наслаждается этими моментами. Конечно, этот сезон очень эмоционален и важен для него, особенно учитывая приближение Ролан Гаррос. Думаю, это будет особый момент для всех нас, и мы точно еще прольем несколько слез по этому поводу. Но для меня это невероятно быть рядом с ним и поддерживать его на этом этапе жизни.
