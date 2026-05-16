Свитолина – о турнире в Риме: Возможно, дело в еде или в самом городе

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала, как ей удается так здорово выступать на турнире серии WTA1000 в Риме.

– Элина, рады снова видеть вас в Риме. Это турнир, на котором вы дважды побеждали – в 2017 и 2018 годах. Что именно в Риме, на этом грунте помогает вам показывать такой хороший теннис?

– Возможно, дело в еде или в самом городе (улыбается). Я просто очень люблю Рим. Мне нравится здесь играть и проводить время. Я стараюсь оставаться здесь как можно дольше и просто наслаждаться всем, что связано с этим городом.

– Вы проводите отличный сезон. Думаю, можно сказать, что на этом этапе карьеры, в 31 год, в WTA-Туре вряд ли найдется кто-нибудь, кто работал бы больше вас. Или трудолюбие всегда давалось вам легко, или это то, чему пришлось учиться?

– Конечно, сейчас я уже не тренируюсь так много, как в молодости, потому что тело…

– Вы еще молода.

– Да (улыбается). Но с годами я многому научилась, особенно слушать свое тело. Иногда нужно взять паузу, отдохнуть и просто расслабиться. Думаю, научиться отдыхать и по-настоящему расслабляться гораздо сложнее, чем просто много работать.

Опубликовал: Андрей Хижняк
