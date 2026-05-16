Очень эпично: WTA выпустили промо к финалу Свитолина-Гауфф. Видео

Сегодня, 16 мая, на турнире серии WTA1000 в Риме выступит украинка Элина Свитолина. Наша спортсменка сыграет в финале соревнований. Ее соперницей станет американка Коко Гауфф (WTA №4).

Пресс-служба WTA опубликовала промо-видео к финальному матчу Открытого чемпионата Италии по теннису. Соответствующий пост опубликован на официальной странице организации в Instagram.