Киченок проиграла в финале турнира в Париже

Украинская теннисистка Людмила Киченок проиграла в решающем матче парного турнира серии WTA125 в Париже (Франция). В финале наша спортсменка в дуэте с представительницей США Дезире Кравчик уступили паре Шюко Аояма и Лян Эньшуо.

Счет матча 2-0 (7-5; 6-2). В активе Людмилы и Дезире 1 из 6 реализованный брейк, 3 из 6 отыгранных брейки, а в пассиве – 5 двойных ошибок.

Киченок и Кравчик сыграли второй общий финал. В январе этого года они проиграли в матче за титул на турнире WTA 500 в Аделаиде.