Ястремская в невероятном триллере пробилась в финал турнира в Парме

Украинская теннисистка Дайана Ястремская (WTA №51) победила в матче 1/2 финала турнира серии WTA125 в Парме (Италия). Наша спортсменка в борьбе за финал одолела испанку Джессику Бузас Маннейро (WTA №52).

Счет матча 2-1 (7-6; 6-7; 7-6) . В активе украинки 1 подача на вылет, 8 из 22 реализованных брейков, 7 из 15 отыгранных брейков, а в пассиве – 4 двойных ошибки. Поединок длился 3 часа 27 минут.

Теннисистки встречались между собой в третий раз, счет стал 2-1, но все еще в пользу испанки. В решающем поединке украинка сыграет против чешки Барборы Крейчиковой.