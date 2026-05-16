Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ястремская в невероятном триллере пробилась в финал турнира в Парме
Что за матч
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Дайана Ястремская (WTA №51) победила в матче 1/2 финала турнира серии WTA125 в Парме (Италия). Наша спортсменка в борьбе за финал одолела испанку Джессику Бузас Маннейро (WTA №52).
Счет матча 2-1 (7-6; 6-7; 7-6). В активе украинки 1 подача на вылет, 8 из 22 реализованных брейков, 7 из 15 отыгранных брейков, а в пассиве – 4 двойных ошибки. Поединок длился 3 часа 27 минут.
Теннисистки встречались между собой в третий раз, счет стал 2-1, но все еще в пользу испанки. В решающем поединке украинка сыграет против чешки Барборы Крейчиковой.
Популярное сейчас
- Сравнялся с экс-тренером сборной. Андрей Ярмоленко отличился в ворота Полтавы с пенальти. ВИДЕО
- Суркис в воротах, Лобко – в нападении. СК Полтава – Динамо. Известны стартовые составы
- СК Полтава - Динамо Киев. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Свитолина выходит в полуфинал турнира WTA 1000 в Риме благодаря невероятному камбэку
- Фигура на 1,5 млн лайков. Невеста Роналду примерила самые соблазнительные купальники сезона
- После дисквалификации Мудрик впервые появился на публике и фактически подтвердил новый роман