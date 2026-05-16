Первый титул за последние семь лет! Невероятный триумф украинки на турнире в Италии
Сыграла два матча подряд и выиграла титул
Даяна Ястремская выиграла турнир WTA 125 в Парме.
В финале украинка обыграла чешку Барбору Крейчикову – 6:3, 6:3.
Матч Ястремская начала менее чем через два часа после полуфинала против испанки Джессики Бусас Манейро.
Этот титул стал для нее вторым на уровне челленджеров и первым за последние семь лет.
По итогам соревнований в Италии Даяна Ястремская закрепится в топ-50 обновленного рейтинга.
