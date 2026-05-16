Элина Свитолина – Коко Гофф. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию

16 мая украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 10) продолжит свои выступления на грунтовом турнире категории WTA 1000 в Риме, столице Италии.

В финальном противостоянии украинка померится силами с четвертой ракеткой мира Коко Гофф, представляющей США. Старт встречи запланирован не ранее 18:30 по киевскому времени.

Предстоящий поединок станет шестым в истории очных дуэлей между этими соперницами. На текущий момент счет в личных встречах 3:2 в пользу Элины.

Триумфатор этого матча завоюет престижный трофей турнира-тысячника, а также получит денежный приз в размере €1 055 285.

Прямая видеотрансляция игры будет доступна для просмотра на телеканале Setanta Sports Premium.