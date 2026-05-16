Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Элина Свитолина – Коко Гофф. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию
Элина Свитолина – Коко Гофф: Смотреть онлайн трансляцию тенниса ⋉ 16.05.26 ⋊
Getty Images/Global Images Ukraine
16 мая украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 10) продолжит свои выступления на грунтовом турнире категории WTA 1000 в Риме, столице Италии.
В финальном противостоянии украинка померится силами с четвертой ракеткой мира Коко Гофф, представляющей США. Старт встречи запланирован не ранее 18:30 по киевскому времени.
Предстоящий поединок станет шестым в истории очных дуэлей между этими соперницами. На текущий момент счет в личных встречах 3:2 в пользу Элины.
Триумфатор этого матча завоюет престижный трофей турнира-тысячника, а также получит денежный приз в размере €1 055 285.
Прямая видеотрансляция игры будет доступна для просмотра на телеканале Setanta Sports Premium.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
Популярное сейчас
- Сравнялся с экс-тренером сборной. Андрей Ярмоленко отличился в ворота Полтавы с пенальти. ВИДЕО
- Шахтер получил предложение из АПЛ продать ключевого игрока. Согласились ли горняки на трансфер?
- СК Полтава - Динамо Киев. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Свитолина обыграла третью ракетку мира в напряжённом поединке и вышла в финал турнира WTA 1000 в Риме
- Фигура на 1,5 млн лайков. Невеста Роналду примерила самые соблазнительные купальники сезона
- Трехочковый в сердце. Смотрим сочные ФОТО актрисы из Голливуда, пленившей сердце Луки Дончича