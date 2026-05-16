Элина Свитолина – Коко Гофф. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча финала WTA 1000 в Риме

16 мая украинская теннисистка Элина Свитолина, занимающая 10-е место в мировом рейтинге WTA, должна была провести финальный матч грунтового турнира WTA 1000 в Риме против американки Коко Гофф.

Поединок был запланирован не ранее 18:00 по киевскому времени, однако старт встречи пришлось отложить из-за дождя в столице Италии.

Для Свитолиной и Гофф это должно стать шестое очное противостояние в карьере. На данный момент украинка ведет в личных встречах со счетом 3:2.