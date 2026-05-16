Триумф Элины. Свитолина стала чемпионкой престижного турнира в Риме

Вячеслав Кулаковский Автор UA-Футбол
Элина Свитолина стала победительницей турнира WTA 1000 в Риме, завоевав один из самых престижных титулов сезона на грунтовом покрытии.

В финальном матче украинская теннисистка, занимающая 10-е место в рейтинге WTA, в трех сетах одолела четвертую ракетку мира Коко Гауфф из США.

WTA 1000 Рим. Грунт. Финал

Элина Свитолина (Украина) [7] – Коко Гофф (США) [4] – 6:4, 6:7 (3:7), 6:2

Для Свитолиной это была шестая встреча против Гауфф в карьере. Украинка выиграла четвертый очный матч и уже третий раз обыграла американку в 2026 году. Ранее Элина побеждала Коко на Australian Open, а также на турнире WTA 1000 в Дубае.

На пути к титулу в Риме Свитолина также обыграла Ноэми Базилетти, Хейли Баптист, Николу Бартункову, Елену Рыбакину и Игу Свентек.

Этот трофей стал для Элины 20-м в профессиональной карьере и вторым в нынешнем сезоне. В начале года украинка выиграла турнир WTA 250 в Окленде.

Кроме того, Свитолина завоевала уже пятый титул серии WTA 1000 и в третий раз стала чемпионкой Рима. Ранее она побеждала в столице Италии в 2017 и 2018 годах. Также в активе украинки титулы тысячников в Дубае и Торонто, добытые в 2017 году.

Комментарии
ФутбольнийГеній (Рівне)
16.05.2026 в 22:12
Сподіваюсь Коко ракетку розтрощила?))
ФутбольнийГеній (Рівне)
16.05.2026 в 22:12
Сподіваюсь Коко ракетку розтрощила?))
TIRAN (Донецк (Украина!))
16.05.2026 в 22:02
молодец, хотя легко могла закрывать вопрос во втором сете
