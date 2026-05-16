Утраченное преимущество или камбек года? Как Стародубцева сыграла решающий сет против Кис

Юлия Стародубцева завершила выступление в полуфинале турнира WTA 125 в Париже.

Украинка уступила первой сеяной Мэдисон Кис (США) – 6:1, 2:6, 3:6. В решающем сете Стародубцева не удержала преимущество, ведя 3:0.

Это была вторая встреча теннисисток в этом году: в апреле украинка обыграла Кис в полуфинале турнира WTA 500 в Чарльстоне.

Для Стародубцевой это первый полуфинал на уровне WTA 125. Ранее ее лучшим результатом был четвертьфинал.

На следующей неделе украинка выступит на турнире WTA 250 в Рабате.