Слова о завершении карьеры и Слава Украине: Свитолина эмоционально отреагировала на триумф в Риме
Трудно поверить
Элина Свитолина прокомментировала победу на турнире WTA 1000. Украинка в третий раз победила в Риме и завоевала 20-й титул на турнирах WTA в карьере.
"Трудно поверить, что прошло восемь лет с тех пор, как я выиграла здесь трофей. Очень рада победе. Прежде всего спасибо Коко за хороший турнир, ее команде. Она – настоящая чемпионка. Надеюсь, впереди у нас будет еще немало битв. Спасибо также своей команде.
В этом году я потерпела тяжелое поражение в Дубае: тогда я завоевала 19-й титул и нацеливалась на 20-й. Сказала тренеру, что хорошо было бы достичь юбилейного титула перед завершением карьеры. Он ответил, что надеется сделать это в этом году. Так что я очень счастлива.
Хочу поблагодарить людей в Украине, которые поддерживают меня, смотрят матчи, в том числе из укрытий. Последние недели были очень тяжелыми для Украины, и я благодарна всем, кто находит время для просмотра и поддержки на расстоянии. Я чувствую вашу любовь. Спасибо. Слава Украине!", – сказала Свитолина.
