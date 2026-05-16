Слова о завершении карьеры и Слава Украине: Свитолина эмоционально отреагировала на триумф в Риме

Элина Свитолина прокомментировала победу на турнире WTA 1000. Украинка в третий раз победила в Риме и завоевала 20-й титул на турнирах WTA в карьере.

"Трудно поверить, что прошло восемь лет с тех пор, как я выиграла здесь трофей. Очень рада победе. Прежде всего спасибо Коко за хороший турнир, ее команде. Она – настоящая чемпионка. Надеюсь, впереди у нас будет еще немало битв. Спасибо также своей команде.

В этом году я потерпела тяжелое поражение в Дубае: тогда я завоевала 19-й титул и нацеливалась на 20-й. Сказала тренеру, что хорошо было бы достичь юбилейного титула перед завершением карьеры. Он ответил, что надеется сделать это в этом году. Так что я очень счастлива.

Хочу поблагодарить людей в Украине, которые поддерживают меня, смотрят матчи, в том числе из укрытий. Последние недели были очень тяжелыми для Украины, и я благодарна всем, кто находит время для просмотра и поддержки на расстоянии. Я чувствую вашу любовь. Спасибо. Слава Украине!", – сказала Свитолина.