"Жду Ролан Гаррос": Коко Гауфф эмоционально обратилась к Свитолиной после финала в Риме

Четвертая ракетка мира, американка Кори Гауфф, прокомментировала поражение от Элины Свитолиной в финале "Мастерса" в Риме.

"Прежде всего хочу поздравить Элину. Еще одна тяжелая битва между нами. Сегодня победа на ее стороне, но, надеюсь, однажды я смогу это изменить.

Ты провела невероятный турнир: много долгих матчей против отличных игроков. Поздравляю тебя и твою команду! Ты всегда очень приятна в общении – и на корте, и за его пределами. Надеюсь, увидимся в финале Ролан Гаррос", – сказала Гауфф.