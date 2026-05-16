Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Жду Ролан Гаррос": Коко Гауфф эмоционально обратилась к Свитолиной после финала в Риме
Признала силу нашей теннисистки
Getty Images / Global Images Ukraine
Четвертая ракетка мира, американка Кори Гауфф, прокомментировала поражение от Элины Свитолиной в финале "Мастерса" в Риме.
"Прежде всего хочу поздравить Элину. Еще одна тяжелая битва между нами. Сегодня победа на ее стороне, но, надеюсь, однажды я смогу это изменить.
Ты провела невероятный турнир: много долгих матчей против отличных игроков. Поздравляю тебя и твою команду! Ты всегда очень приятна в общении – и на корте, и за его пределами. Надеюсь, увидимся в финале Ролан Гаррос", – сказала Гауфф.
