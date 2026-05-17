Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
WTA 1000 Рим. Украинка в третий раз подряд обыграла соперницу. Элина Свитолина – Коко Гофф. Обзор матча
Это уже победная серия
Getty Images/Global Images Ukraine
В первом сете решающей встречи одесситка отыгрывалась с 0:2 и 2:4 (6:4). Во второй партии Элина вела в счете, но в конце уступила после тай-брейка (6:7, 3:7). В третьем сете украинка уже не стала так рисковать – 6:2.
В шести очных поединках представительница США побеждала всего дважды. За последние 4 месяца одесситка огорчила оппонента уже в третий раз.
-
Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football
WTA 1000 Рим. Грунт. Финал
Элина Свитолина – Коко Гофф
Популярное сейчас
- Триумф Элины. Свитолина стала чемпионкой престижного турнира в Риме
- За моменты очков не добавляют. Черноморец сыграл зрелищный матч с одним из лидеров Первой лиги
- Элина Свитолина – Коко Гофф. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча финала WTA 1000 в Риме
- Свитолина выходит в полуфинал турнира WTA 1000 в Риме благодаря невероятному камбэку
- Гейм, сет, секс. Невеста звезды НФЛ разделась на теннисном корте – у модели идеальная фигура. ФОТО
- Звезда вне конкуренции: самая красивая футболистка мира стала игроком сезона в Лестере