WTA 1000 Рим. Украинка в третий раз подряд обыграла соперницу. Элина Свитолина – Коко Гофф. Обзор матча

В первом сете решающей встречи одесситка отыгрывалась с 0:2 и 2:4 (6:4). Во второй партии Элина вела в счете, но в конце уступила после тай-брейка (6:7, 3:7). В третьем сете украинка уже не стала так рисковать – 6:2.

В шести очных поединках представительница США побеждала всего дважды. За последние 4 месяца одесситка огорчила оппонента уже в третий раз.

Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football

WTA 1000 Рим. Грунт. Финал

Элина Свитолина – Коко Гофф