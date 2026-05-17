Лучшие моменты триумфа: Свитолина показала кадры из финала Рима. Фото

Украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка показала самые яркие кадры из финального матча турнира серии WTA1000 в Риме, где в борьбе за титул она одолела американку Коко Гауфф. Соответствующие снимки Элина разместила на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что Свитолина завоевала свой 20-й трофей на уровне WTA. В понедельник Элина вернется на седьмую позицию мирового рейтинга.