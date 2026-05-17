Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Лучшие моменты триумфа: Свитолина показала кадры из финала Рима. Фото
Просто невероятная Элина
Украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка показала самые яркие кадры из финального матча турнира серии WTA1000 в Риме, где в борьбе за титул она одолела американку Коко Гауфф. Соответствующие снимки Элина разместила на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, что Свитолина завоевала свой 20-й трофей на уровне WTA. В понедельник Элина вернется на седьмую позицию мирового рейтинга.
