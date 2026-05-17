Я так горжусь тобой, моя любимая: Монфис трогательно поздравил Свитолину с триумфом в Риме. Фото
Идеальная пара
Французский теннисист Гаэль Монфис на своей официальной странице в Instagram опубликовал пост, в котором поздравил свою жену, украинку Элину Свитолину с победой на турнире серии WTA1000 в Риме.
"Восемь лет. Восемь лет, чтобы снова подняться на вершину турнира "Мастерс".
Какой сезон, какая неделя, какая игра. Но больше всего, какая женщина. Невероятная мама для Скай, исключительная спортсменка, душа, не похожа ни на одну другую.
Я так горжусь тобой, моя любимая. Твоей силой, твоим спокойствием, всем, что ты несешь тихо изо дня в день. Ты вдохновляешь меня каждый день.
Наслаждайся этим, впитывай все это. Ты заслуживаешь каждую секунду. Я люблю тебя"
