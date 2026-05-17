  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Я так горжусь тобой, моя любимая: Монфис трогательно поздравил Свитолину с триумфом в Риме. Фото
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Я так горжусь тобой, моя любимая: Монфис трогательно поздравил Свитолину с триумфом в Риме. Фото

Теннис
Обновлено

Идеальная пара

Я так горжусь тобой, моя любимая: Монфис трогательно поздравил Свитолину с триумфом в Риме. Фото

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Французский теннисист Гаэль Монфис на своей официальной странице в Instagram опубликовал пост, в котором поздравил свою жену, украинку Элину Свитолину с победой на турнире серии WTA1000 в Риме.

"Восемь лет. Восемь лет, чтобы снова подняться на вершину турнира "Мастерс".

Какой сезон, какая неделя, какая игра. Но больше всего, какая женщина. Невероятная мама для Скай, исключительная спортсменка, душа, не похожа ни на одну другую.

Я так горжусь тобой, моя любимая. Твоей силой, твоим спокойствием, всем, что ты несешь тихо изо дня в день. Ты вдохновляешь меня каждый день.

Наслаждайся этим, впитывай все это. Ты заслуживаешь каждую секунду. Я люблю тебя"

Лучшие моменты триумфа: Свитолина показала кадры из финала Рима. Фото

По теме
yellow-arrow
Лучшие моменты триумфа: Свитолина показала кадры из финала Рима. Фото
yellow-arrow
WTA 1000 Рим. Украинка в третий раз подряд обыграла соперницу. Элина Свитолина – Коко Гофф. Обзор матча
yellow-arrow
"Жду Ролан Гаррос": Коко Гауфф эмоционально обратилась к Свитолиной после финала в Риме
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
250 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости