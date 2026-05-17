Свитолина – о финале Рима: Я была очень мотивирована и пыталась оставаться максимально сосредоточенной
Все получилось
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала победу в финале турнира серии WTA1000 в Риме.
– Элина, это был невероятный финал, поздравляем! Во втором сете вы были совсем близки к победе. Как вам удалось так хорошо перезагрузиться в начале третьей партии?
– Я пыталась продолжать борьбу. Не каждый день вы играете в финале и получаете шанс выиграть столь красивый трофей. Поэтому я была очень мотивирована и пыталась оставаться максимально сосредоточенной до последнего розыгрыша и продолжать бороться. Думаю, именно это помогло мне выиграть этот матч.
– Вы сыграли три невероятных поединка подряд против Елены Рыбакиной, Иги Швентек и Коко Гауфф. Что вы показали сами себе на этой неделе?
– Думаю, на этой неделе у меня действительно был боевой дух, и я очень рада, что после той паузы в сентябре смогла перезагрузиться, найти больше внутреннего баланса и дать себе хороший шанс снова конкурировать с такими сильными игроками и большими чемпионками. Я просто невероятно счастлива, что все это произошло именно здесь, в Риме.
