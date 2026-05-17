Свитолина: Я была очень голодна до этого титула

Украинская теннисистка, десятая ракетка мира Элина Свитолина рассказала, что для нее означает победа на турнире в Риме.

– В live-рейтинге вы уже седьмая ракетка мира, в этом году вы завоевали несколько трофеев, вернулись в топ-10 и выиграли уже третий титул в Риме. Какие это ощущения для вас, как для мамы?

– Это мечта. Как я уже сказала во время церемонии награждения, я очень хотела выиграть минимум 20 титулов за карьеру. В последнее время у меня было несколько финалов и полуфиналов, поэтому я была очень голодна до этого титула. Начиная с четвертьфинала, я почувствовала, что показываю хороший теннис и у меня есть шанс победить, поэтому отдала всю свою энергию, чтобы получить этот трофей.