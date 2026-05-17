Олейникова пробилась в основную сетку турнира в Страсбурге
Отличный результат
Украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA №68) победила в финале квалификации турнира серии WTA500 в Страсбурге. Наша спортсменка по борьбе за основную сетку прошла представительницу Казахстана Юлию Путинцеву (WTA №77).
Счет матча 2-0 (6-4; 6-4). В активе украинки 1 подача на вылет, 6 из 9 реализованных брейки, 2 из 6 отыгранных брейки, а в пассиве – 3 двойные ошибки. Поединок длился 1 час 41 минуту.
Для Олейниковой это будет второе выступление на турнире WTA500. В апреле она уступила на старте в Чарльстоне. Имя первой соперницы украинки будет известно позже.
