Исторический дебют и пятая попытка: с кем сыграют украинки в квалификации Ролан Гаррос

Украинские теннисистки Вероника Подрез и Катарина Завацкая узнали соперниц в квалификации Ролан Гаррос-2026.

Подрез (WTA 152) в первом круге сыграет против 12-й сеяной Доминики Шальковой из Чехии (WTA 117). В случае победы украинка выйдет на Сюзан Бандекки или Хло Паке.

Завацкая (WTA 279) стартует матчем против канадки Керол Чжао (WTA 426). Во втором раунде она может встретиться с победительницей пары Дарья Семениста – Ирина Шиманович.

Для Подрез это будет дебют в квалификации турниров Grand Slam. Завацкая в пятый раз сыграет на "Ролан Гаррос" и попробует в третий раз пробиться в основную сетку.