  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Круче Серены Уильямс: какие бешеные исторические рекорды побила Свитолина после триумфа в Риме
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Круче Серены Уильямс: какие бешеные исторические рекорды побила Свитолина после триумфа в Риме

Теннис

Переписала историю мирового тенниса

Круче Серены Уильямс: какие бешеные исторические рекорды побила Свитолина после триумфа в Риме

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Победа Элины Свитолиной на турнире WTA 1000 в Риме принесла украинке сразу несколько исторических достижений.

  1. Свитолина стала лишь второй теннисисткой в Открытую эру, которая выиграла турнир в Риме в возрасте 30+ лет. Ранее это удавалось только Серене Уильямс.

  2. Украинка стала самой возрастной теннисисткой в эпоху WTA 1000, которая победила трех соперниц из топ-5 на одном турнире. Она превзошла рекорд Серены Уильямс, установленный в Майами-2013.

  3. Свитолина – первая теннисистка, которая одержала три победы над игроками топ-5 именно на одном розыгрыше турнира в Риме. Она обыграла Елену Рыбакину, Игу Свёнтек и Коко Гауфф.

  4. В 31 год и 235 дней Элина стала самой возрастной теннисисткой, которая выиграла три или более титулов на одном турнире категории WTA 1000. Для украинки это уже третий титул в Риме после побед в 2017 и 2018 годах.

  5. По данным Opta, Свитолина стала первой теннисисткой с 2021 года, которая отыграла более 50 брейк-пойнтов на одном турнире WTA 1000 – 58 за пять матчей.

  6. Украинка стала лишь второй теннисисткой в Открытую эру после Анны Смашновой, которая выиграла свои первые восемь финалов на грунтовых турнирах WTA.

  7. Свитолина одержала самый крупный титул среди мам-теннисисток за последние почти шесть лет. Последний раз турнир WTA 1000 выигрывала Виктория Азаренко в 2020 году.

  8. Для Элины это уже 20-й титул в одиночном разряде. Она стала первой украинской теннисисткой, которая достигла этой отметки. Среди ее трофеев – WTA Finals-2018 и пять титулов WTA 1000.

По теме
yellow-arrow
Впервые в истории тенниса: в Риме зафиксировали уникальный рекорд хозяев кортов
yellow-arrow
Исторический дебют и пятая попытка: с кем сыграют украинки в квалификации Ролан Гаррос
yellow-arrow
Костюк уже готовится к старту Roland Garros. Фото
теннис Элина Свитолина
Источник:
BTU
Опубликовал: Александр Кузнецов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
250 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости