Круче Серены Уильямс: какие бешеные исторические рекорды побила Свитолина после триумфа в Риме

Победа Элины Свитолиной на турнире WTA 1000 в Риме принесла украинке сразу несколько исторических достижений.

Свитолина стала лишь второй теннисисткой в Открытую эру, которая выиграла турнир в Риме в возрасте 30+ лет. Ранее это удавалось только Серене Уильямс.

Украинка стала самой возрастной теннисисткой в эпоху WTA 1000, которая победила трех соперниц из топ-5 на одном турнире. Она превзошла рекорд Серены Уильямс, установленный в Майами-2013.

Свитолина – первая теннисистка, которая одержала три победы над игроками топ-5 именно на одном розыгрыше турнира в Риме. Она обыграла Елену Рыбакину, Игу Свёнтек и Коко Гауфф.

В 31 год и 235 дней Элина стала самой возрастной теннисисткой, которая выиграла три или более титулов на одном турнире категории WTA 1000. Для украинки это уже третий титул в Риме после побед в 2017 и 2018 годах.

По данным Opta, Свитолина стала первой теннисисткой с 2021 года, которая отыграла более 50 брейк-пойнтов на одном турнире WTA 1000 – 58 за пять матчей.

Украинка стала лишь второй теннисисткой в Открытую эру после Анны Смашновой, которая выиграла свои первые восемь финалов на грунтовых турнирах WTA.

Свитолина одержала самый крупный титул среди мам-теннисисток за последние почти шесть лет. Последний раз турнир WTA 1000 выигрывала Виктория Азаренко в 2020 году.