Впервые в истории тенниса: в Риме зафиксировали уникальный рекорд хозяев кортов

Getty Images / Global Images Ukraine
Определены чемпионы мужского парного разряда на грунтовом турнире ATP 1000 в Риме.
Итальянцы Андреа Вавассори и Симоне Боллелли в финале победили дуэт Марсель Гранольерс / Орасио Себальос в трех сетах – 7:6 (10:8), 6:7 (3:7), 10:3 за 2 часа 19 минут.
Вавассори и Боллелли стали первыми итальянцами в истории, которые выиграли домашний Мастерс в парном разряде.
В женском парном разряде победили нейтральные теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер.
