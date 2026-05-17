Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Триумф Свитолиной в Риме и большие деньги для украинок: опубликованы призовые
Элина выиграла финал WTA 1000 и получила более миллиона
Getty Images / Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Элина Свитолина 16 мая триумфально завершила выступление на престижном турнире WTA 1000, который проходил в Риме. В решающем поединке за титул в столице Италии она нанесла поражение четвертой ракетке планеты Коко Гауфф.
Этот успех принес Свитолиной солидные призовые в размере €1 055 285. В свою очередь, финалистка Гауфф пополнила свой счет на €549 335.
В одиночном разряде римских соревнований состязались и другие представительницы Украины: Александра Олейникова, Ангелина Калинина, Юлия Стародубцева, Даяна Ястремская и Дарья Снигур.
Лучший результат среди них показала Олейникова, которая сумела дойти до 1/16 финала, что принесло Александре €46 080.
Калинина успешно преодолела квалификационный барьер и отпраздновала одну победу в основной пуле турнира, заработав €25 515.
Ястремская и Стародубцева зачехлили ракетки уже в стартовом раунде основной сетки. За свое выступление Даяна и Юлия получили выплаты по €15 815.
Снигур прекратила борьбу еще на этапе отбора, уступив в финальном матче квалификации. Гонорар Дарьи составил €12 045.
Популярное сейчас
- УПЛ. С дублем мистера Проспера. Шахтер в результативном матче побеждает Кривбасс
- Уже в третий раз! Матч Кривбасс – Шахтер снова прерван из-за воздушной тревоги
- Гвардиола покидает Манчестер Сити? Клуб уже достиг соглашения с другим тренером
- Триумф Элины. Свитолина стала чемпионкой престижного турнира в Риме
- Гейм, сет, секс. Невеста звезды НФЛ разделась на теннисном корте – у модели идеальная фигура. ФОТО
- Дочь Суркиса поделилась стильными фото и привлекла внимание необычным акцентом в образе