  Триумф Свитолиной в Риме и большие деньги для украинок: опубликованы призовые
Триумф Свитолиной в Риме и большие деньги для украинок: опубликованы призовые

Элина выиграла финал WTA 1000 и получила более миллиона

Украинская теннисистка Элина Свитолина 16 мая триумфально завершила выступление на престижном турнире WTA 1000, который проходил в Риме. В решающем поединке за титул в столице Италии она нанесла поражение четвертой ракетке планеты Коко Гауфф.

Этот успех принес Свитолиной солидные призовые в размере €1 055 285. В свою очередь, финалистка Гауфф пополнила свой счет на €549 335.

В одиночном разряде римских соревнований состязались и другие представительницы Украины: Александра Олейникова, Ангелина Калинина, Юлия Стародубцева, Даяна Ястремская и Дарья Снигур.

Лучший результат среди них показала Олейникова, которая сумела дойти до 1/16 финала, что принесло Александре €46 080.

Калинина успешно преодолела квалификационный барьер и отпраздновала одну победу в основной пуле турнира, заработав €25 515.

Ястремская и Стародубцева зачехлили ракетки уже в стартовом раунде основной сетки. За свое выступление Даяна и Юлия получили выплаты по €15 815.

Снигур прекратила борьбу еще на этапе отбора, уступив в финальном матче квалификации. Гонорар Дарьи составил €12 045.

Опубликовал: Михаил Олексиенко
