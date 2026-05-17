Такого не делал никто: Янник Синнер установил шокирующий рекорд на домашнем Мастерсе
Рим покорен
Янник Синнер стал чемпионом Мастерса в Риме. В финале первая ракетка мира обыграл Каспера Рууда из Норвегии – 6:4, 6:4.
24-летний итальянец стал самым молодым теннисистом, который собрал Career Golden Masters, выиграв все девять турниров категории ATP 1000. Ранее это удавалось только Новаку Джоковичу – в 31 год.
Синнер также продлил рекордную серию до 33 побед подряд на Мастерсах и стал первым игроком, который выиграл шесть турниров ATP 1000 подряд.
Кроме того, он стал первым итальянцем, который выиграл домашний турнир в Риме за 50 лет – после Адриано Панатты в 1976-м.
