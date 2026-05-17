Синнер – о победе в Риме: Я действительно очень счастлив
Он это заслужил
Getty Images / Global Images Ukraine
Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер прокомментировал победу на турнире серии АТР1000 в Риме. Его слова цитирует The Tennis Letter:
"В этом году исполнилось 50 лет с тех пор, как итальянец победил... Я действительно очень счастлив. Невероятные последние два с половиной месяца... Стараюсь сделать все, что могу. Не каждый день прост, но я действительно очень счастлив.
Каспер, прежде всего, поздравляю тебя и всю твою команду. Прекрасно видеть, что ты снова играешь на самом высоком уровне нашего вида спорта. Сейчас приближается самый важный турнир для тебя лично. Желаю тебе только лучшего. Я очень рад за тебя, что все идет так хорошо вне площадки, для тебя и твоей невесты. Желаю тебе только лучшего в предстоящих соревнованиях" – сказал Янник.
