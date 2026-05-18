WTA обновили рейтинг: Свитолина – седьмая ракетка мира, Костюк держит позиции

Женская теннисная ассоциация обновила список лучших теннисисток мира. В ТОП-3 перемен не произошло: лидером по-прежнему является Арина Соболенко, вторая позиция у представительницы Казахстана Елены Рыбакиной, а ТОП-3 замыкает полька Ига Свентек.

Что касается украинок, то Элина Свитолина остается первой ракеткой нашего государства и улучшила свои позиции – седьмая ракетка мира (+3). Марта Костюк удерживает свой рейтинг – 15 место. ТОП-3 замыкает Даяна Ястремская, улучшившая свой рейтинг – 45 место (+7).

54 (+3) Юлия Стародубцева

66 (+2) Александра Олейникова

84 (+9) Ангелина Калинина

95 Дарья Снигур

Остальные украинки в ТОП-100 не попали.