WTA обновили рейтинг: Свитолина – седьмая ракетка мира, Костюк держит позиции
Женская теннисная ассоциация обновила список лучших теннисисток мира. В ТОП-3 перемен не произошло: лидером по-прежнему является Арина Соболенко, вторая позиция у представительницы Казахстана Елены Рыбакиной, а ТОП-3 замыкает полька Ига Свентек.
Что касается украинок, то Элина Свитолина остается первой ракеткой нашего государства и улучшила свои позиции – седьмая ракетка мира (+3). Марта Костюк удерживает свой рейтинг – 15 место. ТОП-3 замыкает Даяна Ястремская, улучшившая свой рейтинг – 45 место (+7).
- 54 (+3) Юлия Стародубцева
- 66 (+2) Александра Олейникова
- 84 (+9) Ангелина Калинина
- 95 Дарья Снигур
Остальные украинки в ТОП-100 не попали.
